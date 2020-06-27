Мнение: Чрезмерный снос памятников в США, продолжение коронакризиса и низкое падение производства в России

27.06.2020, 19:11, Разное

1. Протестующие в США настолько вошли в раж, что начали сносить уже не только памятники рабовладельцам, но и белым американцам, которые боролись против рабовладения. Между тем, некоторые организации с тёмным расистским прошлом протестующие почему-то не трогают:

https://ria.ru/20200622/1573267326.html

“В пятницу вечером в Сан-Франциско демонстранты разрушили и подвергли вандализму памятники белых мужчин, которые порабощали чернокожее и коренное население, — среди них Улисс С. Грант, 18-й президент, который в Гражданской войне возглавлял армии Союза в разгроме рабовладельческой Конфедерации”.

Также были сброшены с постаментов или подвергнуты вандализму монументы католическому святому и миссионеру Юниперу Серра и автору слов гимна США (“The Star-Spangled Banner”) Фрэнсису Скотту Ки.

Обращает на себя внимание тот факт, что президент Грант, вообще-то, был ярым противником американской Конфедерации, внес решающий вклад в победу Севера в Гражданской войне, организовал (уже будучи президентом) жесточайшие преследования членов Ку-Клукс-Клана и даже использовал армию для физического уничтожения его представителей на американском Юге. Несмотря на все это, его памятник был снесен, ибо у него все-таки обнаружился один личный раб (которого ему подарили и которым он владел меньше года до начала Гражданской войны). По современным американским стандартам — это непростительно.

Однако нельзя не отметить еще один факт: главная цитадель и мозговой центр американской либеральной элиты, Йельский университет, был основан не “случайным владельцем одного раба”, а самым настоящим работорговцем — Элайху Йелем. Но почему-то протестующие против Трампа и расизма не берут штурмом кампус и не сжигают здания этого символа рабовладельческого прошлого США. Британская “Гардиан” — газета с явными историческими связями с работорговлей, но требовать смены названия, покаяния за прошлое и тем более ее закрытия левые активисты не собираются. Вообще, выясняется, что обвинения в расизме или “исторической вине за работорговлю, расизм и колониализм” выдвигаются только в адрес тех политиков, исторических лиц, компаний или организаций, которые сейчас хоть как-то связаны с консервативными силами — что в США, что в Европе.

2. Пока россияне наслаждаются летней погодой и рассчитывают на дальнейшее снятие ограничений, эпидемия коронавируса в мире только набирает обороты:

https://lenta.ru/news/2020/06/23/world_recovery/

Экономисты спрогнозировали новый кризис из-за резкого роста числа заражений коронавирусом. На фоне распространения болезни убытки будут нести как предприятия, так и потребители, пишет Bloomberg.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 21 июня был установлен рекорд по суточной прибавке заболевших COVID-19 в мире. Ситуация обострилась по всей Америке, высокий риск сохраняется для Германии, Австралии и других развитых экономик. Несмотря на заверения Пекина касательно того, что новая вспышка коронавируса находится под контролем, в развивающихся странах, таких как Бразилия, Индия, Индонезия, пандемия продолжает набирать обороты.

Возросшая обеспокоенность со стороны экспертов связана с текущей ситуацией, когда ограничения постепенно снимаются. Показатели в сферах транспорта и общественного питания улучшились, однако всплеск числа инфицированных может подорвать или обратить вспять достигнутый прогресс.

3. Несмотря на большое количество заболевших, ситуация в России лучше, чем во многих западных странах. В том числе и в области экономики.

Коллега genby приводит данные, показывающие, что в мае падение производства в России оказалось самым низким (9,6%, после 6,6% в апреле) по сравнению со странами Большой cемёрки:

https://genby.livejournal.com/835149.html

В США обвал составил 15,3% (16,2% в апреле), в Германии – 25,3% (11,3% в апреле), во Франции – 34,2% (17,3% в апреле), в Великобритании – 24,4% (8,2% в апреле), в Италии – огромные 42,5% (29,4%).

Разница тем более значительна, что наша промышленность пострадала от падения цен на нефть и газ.