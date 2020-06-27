В ставропольском избиркоме пояснили ситуацию с инфицированными сотрудниками комиссий

27.06.2020, 19:08, Новости дня

Председатель избирательной комиссии Ставропольского края Евгений Демьянов прояснил ситуацию с инфицированными коронавирусом работниками УИК в регионе.

Демьянов сообщил, что у 50 членов участковых избирательных комиссий выявлен коронавирус. Все заболевшие заменены на резервных сотрудников УИК. Всего в организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в регионе задействовано более 40 тыс. человек. Все они прошли тестирование на COVID-19.

«Тестирование проведено, были более 50 человек выявлены, но это не коснулось в целом работы состава участковых комиссий», – сказал Демьянов.

По его словам, данная ситуация никак не отразилась на избирательном процессе, и даже наоборот – она показывает, насколько качественно организован избирательный процесс с точки зрения COVID-безопасности.

«Тестирование проводилось до начала совместной работы участковых комиссий, и эти люди, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, сейчас находятся в самоизоляции. Они не контактировали со своими коллегами», – добавил Демьянов.

Российские тест-системы позволяют выявлять коронавирус на самых ранних стадиях заболевания, когда человек не представляет угрозы для окружающих. Это позволяет не только обеспечить максимальную безопасность избирательных участков во время общероссийского голосования, но и начать лечение людей на этапе, когда болезнь еще не угрожает их жизни.

«Все члены избирательных комиссий Ставропольского края были протестированы на коронавирус 22-23 июня до начала голосования. При получении положительных тестов отправлены на самоизоляцию под меднаблюдение. К работе не допущены», – сказал руководитель управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю Александр Ермаков.

Напомним, что работа избирательных комиссий организована в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Все члены избирательных комиссий края проходят обязательное тестирование на коронавирус. Избирательные участки организованы с учетом требований безопасности, у избирателей замеряют температуру, обеспечивают их одноразовыми перчатками, масками и ручками.

Ранее сообщалось, что ставропольских сотрудников комиссий с положительным тестом отправили на самоизоляцию еще до начала голосования.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла, что масштаб тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции членов избирательных комиссий, которые будут задействованы на всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, будет зависеть от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Итоги голосования будут подводить после окончания голосования 1 июля.