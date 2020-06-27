Линейка Redmi Note 9 пополнится более мощным смартфоном

27.06.2020, 18:53, Новости дня

Инсайдер анонсировал выход очередной модификации смартфона Redmi Note 9, который будет отличаться современным процессором и качественным дисплеем с частотой 120 Гц.

Вместе с тем пока разработчики не называют финальное название данного устройства, тогда как специалисты прогнозируют выход модели Redmi Note 9 Pro 5G. Также есть сведения, что за производительность девайса отвечает мощный восьмиядерный процессор SoC Snapdragon 765G. Основная камера получила главный датчик 48 мегапикселей.

Высокая автономность обеспечивается мощной батареей на 5000 мАч при поддержке быстрой зарядки на 33 Вт. Вместе с тем производитель пока не называет никаких характеристик, а также не озвучивает никаких данных о сроках выхода смартфона Redmi Note 9 Pro 5G.