 

Samsung выпустит самый дешевый смартфон на Android 10

27.06.2020, 18:53, Новости дня

Южнокорейский бренд Samsung анонсировал выход нового недорогого смартфона.

Вместе с тем аппарат получит самый доступный ценник лишь для внутреннего рынка, тогда как для американских покупателей стоимость девайса составит около 400 долларов. Известно, что устройство получит мощный восьмиядерный процессор MT6739WW, а также 1 гигабайт оперативной памяти. Размер постоянной памяти модели составит 8 гигабайт с поддержкой дополнительной карты.

Основная камера имеет одинарный модуль на 8 мегапикселей, а фронтальная камера на 5 мегапикселей. О габаритах смартфона свидетельствует компактный 5,2-дюймовый дисплей. Емкость встроенного аккумулятора девайса составляет 3000 мАч. Аппарат поддерживает актуальную оболочку Android 10.



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