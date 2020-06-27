Представители Роскосмоса увидели недостатки в конструкции корабля Илона Маска

27.06.2020, 18:53, Разное

Представители государственной корпорации Роскосмос информировали о наличии нескольких недостатков, которые они увидели в конструкции космического корабля Илона Маска Crew Dragon. По мнению российских экспертов, некоторые из указанных ими технических нюансов способны поставить под угрозу безопасность людей.

В частности, по информации официального сайта Роскосмос, двигатели системы аварийного спасения корабля размещены за стеной кабины пилотов. Как полагают специалисты организации, нахождение в непосредственной взаимной близости представителей экипажа и двух тонн токсичных компонентов топлива, подаваемого под давлением в двигатели системы аварийного спасения, является очень небезопасным. Несоразмерной, по мнению экспертов из РФ, выглядит и сама кабина. Связано это с тем, что изначально разработчиками Crew Dragon она была рассчитана на семь астронавтов, однако в реальности, из-за предпринятого NASA лимита, планируемое количество людей в кабине было сокращено до четырех.

К слову, сотрудники Роскосмоса считают несовершенной и конструкцию туалета на корабле, не в полной мере отвечающей требованиям комфорта. Об этом сообщает интернет-издание Политэксперт.