Легкоатлеты из РФ обратились к международному сообществу
27.06.2020, 18:48, Новости дня
Российские легкоатлеты написали открытое письмо международному сообществу из-за возможного недопуска спортсменов на Олимпийские игры.
Письмо в своем Instagram разместила Елена Исинбаева.
«Это открытое письмо от чистых и честных легкоатлетов нашей страны международному сообществу. Очень надеемся, что оно будет подхвачено мировой общественностью и СМИ. Нельзя допустить повторение сценария 2016 года, когда мы были лишены участия в Олимпийских играх в Рио за ошибки, совершенные определенной группой безответственных лиц. Нельзя допустить вновь коллективную ответственность за так называемое «Дело Лысенко», – сопроводила Исинбаева текст письма своим пояснением.
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Ранее World Athletics оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики на 10 млн долларов из-за допинговых нарушений. ВФЛА грозило полное исключение из всемирной ассоциации.
Позже Минспорт пригласил World Athletics войти в состав группы по восстановлению ВФЛА. После чего была сформирована комиссия по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics, куда вошли представители Минспорта России, Олимпийского комитета России, Российского антидопингового агентства «РУСАДА», комиссии спортсменов ВФЛА.
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