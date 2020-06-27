Мнение: Шахматный расизм

27.06.2020, 18:45, Разное

Как шахматист не мог не оценить.

В Австралии нашлись дегенераты обвинившие шахматы в расизме на том основании, что Белые ходят первыми.

Радиостанция ABC из Австралии в прямом эфире задалась вопросом, нет ли расизма в том, что в шахматах всегда первыми ходят белые фигуры, передает RT на русском.

Любителям игры не понравилась такая тематика. Даже больше: они посоветовали освещать более важные темы и не заниматься доведением «политкорректности» до абсурда.

К такой инициативе негативно отнесся Джон Адамс, бывший представитель Австралийской федерации шахмат.

«Мне позвонил продюсер радиостанции ABC из Сиднея за комментарием по поводу шахмат. Радиостанция пришла к мнению, что шахматы – это расистская игра, поскольку белые всегда ходят первыми. Им нужен комментарий шахматного функционера касательно того, не стоит ли изменить правила игры… Учитывая трагические последствия коронавируса, я поражен, что ABC занимается освещением столь бессмысленных тем», – написал в своем Twitter Адамс.

Он раскритиковал радиостанцию ABC за выбор темы для обсуждения.

«Мне сказали, что на фоне всего происходящего им хотелось бы обсудить то, что белые ходят первыми, а также то, должны ли они ходить первыми, принимая во внимание расовый контекст. Отклик на мой твит показал, что здравый смысл торжествует. Люди хотят, чтобы национальный вещатель сконцентрировался на более насущных проблемах. Они испытывают экономические трудности, проблемы со здоровьем, им приходится сидеть на карантине. Они не хотят, чтобы их деньги тратили на всякие глупости», – добавил Джон Адамс.

https://liter.kz/chernye-ili-belye-avstralijskaya-radiostancziya-uvidela-proyavlenie-rasizma-v-shahmatah/ – цинк

Невежи наверное не в курсе, что шахматы происходят от индийского шатранджа, где фигуры еще в махровые времена были белыми.



Фигуры XII века. Индия. При этом, цвета могли варьироваться, например, вместо белых могли быть красные.

Но собственно и сейчас ничего не мешает играть в шахматы с другим цветом фигур, помимо классического.



У меня кстати такие есть, только они классические (белые и черные). Но при желании, цвет может быть и иным.



А в этих шахматах красные ходят первыми!



Тут нет черных! Расизм!



А вот вообще махровый расизм. Синие против серых. И ни одного негра. И у северян тоже!



А вот еще один чудовщиный акт расизма. Так или иначе ходить будут белые.



Среди 8 солдат северян не нашлось место ни одному негру.



Ну и самый толерантный вариант – кто бы первым не начал, результат будет один.