Мнение: Импровизация

27.06.2020, 18:42, Разное

Уже сложно понять – фотошоп ли перед тобой. Или нет. Наша сегодняшняя действительность круче любой фантазии. Иногда такое даже сложно придумать.

Хотя, как известно, Россия страшна своей импровизацией. Так как можем мы, не рискнет никто. Даже негры преклонных годов в диких-предиких джунглях. Наши джунгли все равно круче. Был бы жив Салтыков-Щедрин, он на нынешней реальности мог бы целый сериал "Как перестать орать" запустить. Сезонов на десять. И еще материал на приквел-сиквел остался бы.