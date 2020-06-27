Мнение: О неожиданно простой причине распада СССР

27.06.2020, 18:40, Разное

До сих пор люди спорят, почему приказал долго жить Советский Союз. Был ли его распад следствием внешнего давления или внутренних проблем, заговора элит или ошибок лидера. И что было важнее, экономические провалы или политические противоречия. Тома книг исписаны на эту тему, а оказалось…

Всё просто…

Распад #СССР произошёл только потому, что в те годы у кормила власти стоял Михаил Горбачев, а не Владимир #Путин. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил нынешний лава Крыма Сергей Аксенов. По его мнению, Советский Союз не распался, если бы тогда страной управлял теперешний российский президент.

Говоря об этом, Сергей Гоблин Аксенов выразил уверенность в том, что роль личности главы государства, как человека, который ведёт за собой других, является ключевой для истории. «Я уверен, когда СССР распадался, был бы Владимир Владимирович президентом, — Советский Союз бы не распался», — убеждён глава Крыма. По его мнению, распада не произошло бы потому, что у Владимира Путина другие подходы и взгляды на жизнь, а также есть понимание того, что «вместе можно сделать больше».

Даже интересно, как Сергей Аксенов, которому на момент описываемых событий было лет 18, себе это представляет. Михаил Горбачев, человек с более 30-летним опытом управления людьми, не понимал, что «вместе можно сделать больше»? У карьерного партаппаратчика были настолько другие взгляды на жизнь, что приведение своей Родины к полному краху стало для него делом чести? Или самоизоляция «в бункере» при первой же опасности чем-то лучше изоляции в Форосе?

Вот реально что такого мог сделать Владимир Путин, чтобы предотвратить распад #СССР, чего не сделали ни Михаил Горбачев, ни всё Политбюро ЦК КПСС?