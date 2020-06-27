 

Не надо стесняться: Эмили Ратажковски прогулялась в абсолютно прозрачном костюме по Нью-Йорку

27.06.2020, 18:35, Разное

В 2018 году Эмили Ратажковски открыла собственный бренд купальников Inamorata. Спустя несколько сезонов ассортимент марки пополнился различными моделями белья, пляжной одежды, в том числе для мужчин, минималистичными и, разумеется, облегающими комплектами из юбок и топов.

Новинка этого лета – костюмы. Впрочем, на вручение диплома или Нобелевской премии в них пойти не удастся. Комплект из рубашки-пиджака и брюк украшают силуэты обнаженной фигуры Эмили. Но и это еще не все. Выполнен костюм из абсолютно прозрачной ткани.

Если кто-то раньше и мог предположить, что этот наряд был придуман исключительно для похода на пляж и обратно, то сегодня Ратажковски отмела все сомнения: в таком комплекте вполне можно прогуливаться по оживленному мегаполису, ловя на себе взгляды прохожих.



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