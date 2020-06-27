Мнение: Гнусный фарс

27.06.2020, 18:35, Разное

Вообще удивительно, конечно. “Голосование” идет точно так, как и было предсказано всеми сколь-нибудь трезвыми и неподмазанными экспертами. То есть – на лавочках, в кустах, на капоте автомобиля, “электронно” и т.п. Бюллетени сваливаются в урны и опечатываются главами комиссий – то есть теми, кто, собственно, и является главным подозреваемым в организации возможных фальсификаций. Печати у них, меняй что угодно на что угодно. В народе это отражено в старой байке про лиса, которого поставили охранять курятник (“волю народа”).

Уже вообще никто во власти даже не делает вид (!), что их интересует результат голосования – только явка! Заклинают – придите на участок, И ВСЁ! Создайте иллюзию массовости! Больше ничего не нужно!

И все равно находятся те, кто вопит про “надо прийти и проголосовать против”. Просто мазохизм, иначе не скажешь.