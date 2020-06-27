Самолеты США провели разведку у берегов Крыма

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27.06.2020, 18:30, Новости дня

Американский самолет-разведчик осуществил разведку у крымских берегов, об этом свидетельствуют данные специализированного мониторингового ресурса.

Противолодочный самолет P-8A «Посейдон» в 7.40 мск с бортовым номером 169328 вылетел с базы Сигонелла на Сицилии, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ресурса PlaneRadar.

Самолет перелетел через Болгарию и к 11.00 добрался до акватории Черного моря, где начал проводить разведку у границ России.

Скорость самолета составляла 786 километров в час, высота полета – более 9 километров.

В пятницу экипаж российского Су-30 также перехватывал американские самолеты-разведчики у Черного моря. Экипаж истребителя определил самолеты как Р-8А «Посейдон», стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США.

Позднее было опубликовано видео перехвата.



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