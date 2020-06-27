 

Мнение: Кто и почему напал на Собчак?

27.06.2020, 18:26, Разное

Новость о том, что в женском монастыре в Свердловской области напали на съемочную группу Ксении Собчак выглядит началом анекдота…

Вроде того, что был популярен, когда я учился в Казанском танковом:

Генералу звонит директор зоопарка и тревожно сообщает, что курсанты попали в клетку с тигром. Генерал невозмутим:

– Ну и что?

– Как, ну и что? Спасать же надо! – удивляется директор зоопарка.

– Так ваш тигр, вы и спасайте…

Если на Собчак напали, возможно, это нападение входило в план съемок Ксении. Монастырь, по-моему, не то место, где на кого-то просто так, ни с того ни с сего нападают.

Вот Иван Жилин приехал в этот монастырь еще 17 июня, на следующее утро, когда стало известно, что опальный схимонах Сергий (Романов), заручившись поддержкой священнослужителей и паствы, сверг настоятельницу Среднеуральского женского монастыря игуменью Варвару и взял власть в обители в свои руки.

К слову, прибывшего монастырь по благословению Екатеринбургской епархии для отправления треб священника Георгия Викторова  в монастырь не пустили. Не пустили сторонники схимонаха Сергия. А Ивана Жилина пустили. И поговорили, и не препятствовали съемкам. И уже 17-го июня в «Новой» был опубликован текст Ивана, иллюстрированные фотографиями, которые он сделал в монастыре.

А Ксению Собчак и ее съемочную группу в монастырь не пустили. И даже напали на нее… Странная история… С которой должны разобраться правоохранительные органы. Если журналистка Собчак тихо-мирно-покаянно стояла у стен монастыря и в это время на нее напали, за это нападение виновные должны ответить. Это однозначно!

Вот история нападения на Собчак в изложении самой Собчак:

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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