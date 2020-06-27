 

В Тюменской области пансионат превратился в очаг новой инфекции

27.06.2020, 18:25, Новости дня

Очаг коронавирусной инфекции COVID-19 выявлен у пожилых постояльцев пансионата в Тюменской области, сообщает оперативный штаб региона. Уточняется, что первоначально вирус подтвердили у пожилой женщины, которая скончалась в больнице Водников. На данный момент вирус выявлен у 10 человек, в том числе у одного сотрудника.

Большинство пациентов пансионата находятся в тяжелом состоянии, среди заболевших четверо — неходячие. Часть заболевших чувствует себя удовлетворительно, хотя температура у них повышена. Специализированными бригадами скорой помощи постепенно производится госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией. Распределение идет в зависимости от степени тяжести состояния пациентов пансионата.

С начала пандемии в Тюменской области зарегистрировано 2 886 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 17 пациентов скончались.

 



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