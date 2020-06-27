 

Суд Татарстана оправдал мужчину, признавшегося в изнасиловании полуторагодовалой дочери

27.06.2020, 18:18, Разное

Суд в Татарстане оправдал 27-летнего жителя Бугульмы по делу о сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью (ст. 132 УК). Об этом сообщает «Вечерняя Казань».

Мужчину, который признался, что «психанул» и от злости на жену совершил насилие над дочерью, оправдали, так как не нашли в его действиях желания удовлетворить сексуальные потребности.

По данным следствия, 27 октября 2019 года мужчина, находясь дома с тремя детьми, около 11 вечера он позвонил супруге, которая была на работе, и сообщил, что у младшей дочери началось кровотечение. Девочку отвезли в больницу, где врач-гинеколог и обнаружил травмы, свидетельствующие о насилии. Жена подсудимого написала заявление о привлечении мужчины к уголовной ответственности.

«Вечерняя Казань» отмечает, что мужчину отправили под домашний арест, запретив контактировать с женой и детьми, однако он нарушил это предписание. Сторона обвинения настаивала на помещение мужчины в СИЗО.

«Было приведено множество доказательств того, что подсудимый действовал именно с прямым умыслом. Это показания и матери ребенка, и фельдшера скорой помощи, приехавшей на вызов к травмированной девочке, наконец, показания самого обвиняемого», — отметил заместитель бугульминского городского прокурора Николай Вдовин, добавив, что решение будет обжаловано в Верховном суде республики.

Источник: Новая газета



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