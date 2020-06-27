Продолжительность жизни может зависеть от размера ноги

27.06.2020, 18:17, Разное

Британские исследователи провели исследование на предмет возможной зависимости продолжительности жизни человека от размера его ноги. Выяснилось, что данный геометрический параметр способен помочь в анонсировании вероятного времени наступления естественной смерти.

Эксперимент, проведенный учеными, представляющими Кембриджский университет (Великобритания), продолжался около двух лет. Исследователями были проанализированы данные трех тысяч ранее умерших жителей Соединенного Королевства. При этом внимание было уделено сроку жизни людей, при достижении которого наступила их естественная смерть, а также размеру их стоп. Выяснилось, что указанные данные имеют определенную взаимную корреляцию. В частности, по словам профессора Джима Ходжа, одного из авторов исследования, наибольший шанс прожить дольше остальных имеют мужчины с 42-м размером стопы и женщины – с 38-м. Расчетная продолжительность при этом принималась в количестве 82-84 лет.

Впрочем, как свидетельствуют статистически данные исследования, разброс данных по годам жизни и размерам ноги является весьма хаотичным. Кроме того, как заявили сами эксперты, результат эксперимента является исключительно итогом наблюдений и не представляет собой аргументированную научную теорию. Об этом пишет издание Sm-news.ru.