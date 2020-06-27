После задержания журналиста в екатеринбургском избиркоме прошла проверка

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27.06.2020, 18:16, Новости дня

В избирательной комиссии Екатеринбурга, где задержали журналиста газеты «Долгопрудненские страницы» Владислава Иванова, прошла проверка.

На месте побывала руководитель Центра общественного наблюдения Свердловской области Татьяна Мерзлякова, передает «Федерал пресс».

Она также посетила УИК под номерами 1625, 1630, 1633 и 1663. Все они находятся в Орджоникидзевском районе. Мерзлякова отметила, что обстановка на участках спокойная, посетителям выдают перчатки и маски, информационные буклеты и ручки.

Ситуацию с журналистом объяснили председатель комиссии Максим Скороходов, наблюдатели и волонтеры.

«Поведение журналиста на избирательном участке назвали провокационным и недопустимым. Суть конфликта сводилась к отказу Иванова соблюсти меры безопасности – предоставить для проверки сумку, надеть маску, перчатки», – рассказали по итогу проверки в Центре общественного наблюдения.

Руководитель Центра и уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова обратила внимание на важность соблюдения требований безопасности всеми участниками избирательного процесса.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Итоги голосования будут подводить после окончания голосования 1 июля.



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