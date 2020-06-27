 

В СПЧ заявили об отсутствии серьезных нарушений на голосовании

27.06.2020, 18:16, Новости дня

Члены Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с 25 июня проверили 80 избирательных участков, в ходе проверки серьезных нарушений при голосовании по поправкам в Конституцию обнаружено не было, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.

«Коллеги из нашего совета посетили уже 80 избирательных участков в самых разных регионах страны, у нас не такой большой ресурс [как у Общественной палаты], полмиллиона наблюдателей мы собрать не можем, но зато люди очень опытные в СПЧ. [По поводу нарушений] нет никаких серьезных замечаний», – сказал Фадеев, передает ТАСС.

Фадеев отметил, что члены СПЧ отдельно обращали внимание на соблюдение санитарных норм и также не нашли каких-либо нарушений.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Итоги голосования будут подводить после окончания голосования 1 июля.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Лабораторию по «искусственному интеллекту» откроют в Якутске

25.05 / Ситуация в Европе: Мадрид и Барселона готовятся к снятию ограничений

03.06 / Прогноз: экономическая активность в США сократится почти на 53 процента во втором квартале

11.04 / Собянин объяснил, когда и для кого введут цифровые пропуска в Москве

25.06 / Участница парада в Калининграде отреагировала на инцидент с потерянной туфлей

03.05 / В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом

21.04 / В США признали выводы о «вмешательстве» RT в выборы основанными на старых данных

06.06 / Благодарность врачам вместо военных — День взятия Бастилии пройдёт без парада

08.05 / Набиуллина оценила возможность снижения ключевой ставки

19.06 / ЦИК принял более 1,5 млн заявок о голосовании по Конституции по месту пребывания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска