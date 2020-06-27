 

В РПЦ прояснили свою позицию по трансгендерам и геям

27.06.2020, 18:08, Новости дня

Русская православная церковь не выступает за дискриминацию трансгендеров и сексуальных меньшинств, сообщил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Мы выступаем не за то, чтобы какие-то люди подвергались гонениям за свой образ жизни. Мы в церкви выступаем за то, чтобы не размывались те абсолютные нравственные нормы, на которых веками строилась жизнь людей, которые позволяли людям плодиться и размножаться», – сообщил митрополит в эфире «России 24», передает ТАСС.

Митрополит отметил, что поддержка семьи как союза мужчины и женщины в поправках к Конституции очень важна.

«Сейчас в разных странах вводятся такие законодательные нормы, которые расширяют понятие семьи, и семьей можно уже в некоторых странах называть союз между двумя мужчинами, или двумя женщинами, или какой-то еще более фантасмагорический, противоестественный союз. Так вот, в нашем законодательстве закрепляется тот основополагающий принцип, на котором веками строилось человеческое общежитие, это принцип, согласно которому семья – это союз мужчины и женщины», – сказал он.

В 2019 году протоиерей и общественный деятель Дмитрий Смирнов рассказывал, что Русская православная церковь давно практикует лечение гомосексуализма.



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