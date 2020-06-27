Личное: Не мужик ты боле, не мужик!

27.06.2020, 18:06, Разное

Певица громким голосом Бурлакова Фрося Пелагея считает, что её муж, с которым она разводится, не мужик.

Что же случилось? Как вдруг хоккеист Телегин потерял свои причиндалы?



Не мужик, что ли?! Членик маленький? Фото: Соцсети

Оказывается, паскудник эдакий, не хочет отдавать Пелагее дом, который он взял в ипотеку.

Как вы знаете, Пелагея разводится с мужем и требует с него полтора миллиона алиментов в месяц. Кроме того, пошёл и делёж имущества.

Себе Пелагея родила ребёнка. Хочет на него от мужа ежемесячных выплат. Планирует оставить себе квартиру в Москве. Ну, а заодно, оттяпать загородный дом, который Телегин взял в ипотеку.

«Семейный дом покупался для того, чтобы там жила семья с ребенком, а не неверный муж с любовницей. Чего только про это жилье не говорили — что он чуть ли не подарок Телегина жене и дочке. Но Иван не собирался ничего дарить! Ну и квартира, купленная на деньги Полиной мамы, останется Пелагее и Тасе», — рассказал адвокат Пелагеи.

Хоккеист искренне недоумевает, с хера он должен отдать дом («чуть ли не подарок») и платить за него ещё ипотеку. Певица Пелагея ему объясняет: ты чо, козёл, не мужик, что ли?! Это же — семейный дом, который ты обязан подарить мне и дочери!

Вот это вот: «не мужик, что ли» — классика жанра.

То есть, курица сначала уводит нужного ей мужика из чужой семьи — ладно бы, хрен с ним, хоть и непорядочно. Затем внезапно залетает, потому что ей (не ему) хочется ребёнка и пришла пора. После этого ловит мужа на другой бабе, но он ей и не нужен — ей и с ребёночком вдвоём хорошо, лишь бы…

А лишь бы он полтора миллиона в месяц платил и всё имущество оставил ей!

Не хочет оставлять? Не мужик, что ли?!

Пелагеюшка, фросенька ты моя нахрапистая! Может, тебе самой как бы свои потребности порешать, не?

«Чуть ли не подарок» — это не подарок. «Семейный дом» это или гнездо разврата — решать тому, кто платит за него ипотеку. А совместно нажитое — это уж пусть суд решает, на чьи деньги была куплена квартира в Москве.

Вымораживает меня такая крестьянская бытовая простота, которая хуже воровства. А вас?