Мнение: Количество убийств в России, британский фильм про Скрипалей и компромат Болтона на Трампа

27.06.2020, 18:05, Разное

1. На Руксперте вышла статья со статистикой по числу убийств в России. По графику видно, что резкий рост этого показателя начался ещё в последние годы СССР, а высокий уровень убийств, достигнутый в 1990-е, держался ещё всю первую половину 2000-х, и лишь затем резко упал:

https://ruxpert.ru/Статистика:Численность_убийств_в_России

Думаю, такая картина объясняется не только простой инерцией.

Во-первых, как мы с вами ранее уже предположили, при Путине стали лучше регистрировать преступления, списывать убийство на самоубийство или на несчастный случай стало сложнее. Во-вторых, именно на вторую половину 2000-х пришёлся наиболее быстрый рост благосостояния населения. И в-третьих, самое главное, после 2003 года в стране начало падать потребление крепкого алкоголя:

https://ruxpert.ru/Потребление_алкоголя_в_России

2. Генеральный директор RT Алексей Николов разбирает недавно выпущенный британский сериал про отравление Скрипалей:

https://a-nikolov.livejournal.com/496261.html

Если верить пересказу на сайте Би-би-си (которая, собственно и сняла сериал), речь там идёт в основном не про Скрипалей и Россию, а про пострадавших британцев:

https://www.bbc.com/russian/news-53051503

Тем не менее, обвинения в адрес России и Путина, в сериале, разумеется, звучат.

Вообще, удивителен сам факт, что по этой истории сняли аж целый сериал. Пострадавших в ней не так уж много, судьба самих Скрипалей в данный момент практически неизвестна.

Интересно, когда британцы и американцы начнут снимать сериалы про нынешние расовые протесты, про преклонение колен перед чернокожими, снос памятников и так далее? Там ведь гораздо больше экшна и драматургии.

Я бы хотел посмотреть, как режиссёры будут кромсать реальность, выставляя чёрных бандитов и мародёров благородными героями.

3. Экс-советник президента США по госбезопасности, известный неоконсерватор Джон Болтон выпустил книгу со своими мемуарами о работе в Белом доме. Там содержится немало компромата на Дональда Трампа (по большей части бездоказательного):

https://ria.ru/20200621/1573238767.html

Бывший советник по национальной безопасности (а в неофициальной чиновничьей иерархии США эта должность сравнима по влиянию с высшими дипломатическими и армейскими чинами) утверждает, что Дональд Трамп считал идею военного вторжения в Венесуэлу “прикольной”, причем эта оценка была основана на специфическом представлении о том, что на самом деле США имеют право собственности на Венесуэлу. Из пересказов СМИ сложно понять, в чем претензия самого Болтона, который еще не встречал ни одной идеи военной интервенции Соединенных Штатов, которая бы ему не понравилась, и можно обоснованно предположить, что претензия заключается в том, что президент по каким-то причинам отказался от этой “прикольной” идеи.

В списке “компрометирующих” обвинений в адрес Трампа особое место занимают его отношения с другими мировыми лидерами, и в этом вопросе трудно сказать, что предполагаемый “компромат” содержит хоть что-то удивительное. По оценке Болтона, сам Трамп искренне ненавидит и презирает многих своих международных партнеров, включая канадского премьера Трюдо и президента Франции Макрона. <…>

Но самое главное “откровение” бывшего теневого кардинала американской военно-дипломатической системы связано с Китаем. Правда, можно с полной уверенностью говорить о том, что оно является ложным, ибо вообще никак не вяжется с реальными действиями Дональда Трампа. Болтон утверждает, что Трамп фактически просил председателя КНР Цзиньпина помочь победить на выборах.

“По словам Болтона, господин Трамп обратился к председателю Китая Си Цзиньпину с просьбой помочь выиграть выборы в 2020 году, покупая больше продуктов у американских фермеров, согласно отрывкам, опубликованным в среду американскими СМИ. На встрече с Си в июне прошлого года господин Трамп “удивительным образом перевел разговор на президентские выборы в США, ссылаясь на экономические возможности Китая повлиять на текущую (избирательную) кампанию, умоляя Си обеспечить его победу”, — пишет Болтон, согласно фрагменту, опубликованному новостными агентствами США. Мистер Трамп якобы подчеркнул важность американских фермеров и то, что “увеличение китайских закупок сои и пшеницы” может повлиять на результаты президентских выборов в Америке в ноябре”.

Предположим, что история с просьбой к Си Цзиньпину помочь на выборах — это правда. Тогда это говорит не только о силе и влиянии КНР в современном мире, но и о слабости США и лично Трампа, если его переизбрание на должность лидера бывшей супердержавы зависит от помощи зарубежных стран.