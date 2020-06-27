Личное: Казалась себе серой мышью

27.06.2020, 17:55, Разное

Про имидж много писем приходит с фотографиями, но не во всех письмах есть что разбирать.

Народ, если вы пишете просто “не знаю какой у меня тип” и прикладываете фото, то это письмо я разбирать в рубрике не буду.

Напишите, как работаете над имиджем и работали раньше, что, на ваш взгляд, получалось, что нет, какая была обратная связь, какой вы себя видите, что не выходит, чего не хватает. Приведите пример похожих на вас лиц и образов, как вы это сами видите. И мы сможем разбирать ваши ошибки. А иначе разбирать нечего.

Вот в этом письме об имидже есть что разбирать.

Более того, это очень популярная сейчас история. Девушка хочет замуж, но имидж у нее такой, как будто она решила немного подработать проституткой в порту или танцует на барной стойке в злачных местах.

Это тоже от жадности происходит. Хочется быть ярче всех проституток, но при этом чтобы мужчины относились серьезно.

Так не получится. Имидж ваш – это ваша самопрезентация. Вы показываете в имидже кто вы, какие вы, какой у вас образ жизни и какие цели.

krona77

Здравствуйте, Эволюция.

Помогите , пожалуйста , понять мне кто я по имиджу.

(Фото автора можно посмотреть у нее в альбоме, как она сама предложила. Но и на аватаре своей тоже она)

Мне 36 лет. Есть сын 10 лет. За мужем не была . Есть своё дело , доход средний . Как стала зарабатывать самостоятельно деньги , всегда помогаю маме ( с 21 года) . Построила ей дом , купила машину , оплачивала все ее кредиты . Построила себе дом 5 лет назад , практически весь ремонт делала своими руками , очень трудолюбива, люблю чистоту и порядок и никогда никакая работа меня не пугала . Понимая , что не всегда хочу платить за услуги специалистов , все домашние дела делаю сама , начиная от уборки , заканчивая покосом травы . Живя за городом с сыном и тремя собаками , дома всегда очень чисто , приготовлено и красиво.

(Ну вот, нормальная девушка. Описывая свой быт и свои привычки, она не врет. Наверняка все так и есть. Готовить умеет, убирать, в саду возится, за сыном и даже собаками успевает следить. Еще и зарабатывает нормально)

Читая про имидж , я поняла что у меня какая-то несостыковка. Я всегда себя считала симпатичной девушкой , немного смущал рост 160 см. Вес бегал от 42- 53 кг. Сейчас 49 кг. Активный спорт. Сама от природы я русая с рыжим, кожа белая с веснушками . Но всю сознательную жизнь я красилась в блонд с длинными волосами.

(Если вы посмотрите в альбоме фото до 25 лет, вы увидите 100% Д. С рыжими волосами и веснушками получилась бы красивая Молния. Только одеваться надо было иначе и учиться прямо и смело смотреть в глаза, не искоса и не исподлобья. Но ей в юности хотелось быть то ли нежной нимфой, то ли роковой стервой, столько всего намешано, что ни на одной юной фотографии красивой ее назвать нельзя и даже симпатичной – очень условно)

Выбеляла лицо чтоб быть холодной снежной королевой. Несколько раз пробовала в тёмный цвет , но через пару недель я перекрашивалась обратно , мне было некомфортно, казалась злой , серой мышью себе. Очень люблю платья и каблуки , сейчас особенно платья -карандаши . На меня много смотрят на улице и знакомятся , раньше я считала себе принцессой и ходила в короне.

(Она называет образ, которого хотела добиться: Снежная Королева. Но Королевы не носят короткие юбки и распущенные по плечам лохматые космы. Хотите выглядеть Королевой, у вас должна быть грация и строгий стиль. Но в случае автора Снежная Королева – это со всех сторон мимо, даже если бы она делала гладкие прически и носила закрытые платья)

Но сейчас , в свои 36 лет я начала осознавать что знакомились со мной малолетки. Взрослые мужчины меня никогда не воспринимали. Просто смотрели , но никогда не знакомились.

(Очень важно понимать, что такое “смотрят”. Если на вас сразу поворачивают головы незнакомые, скорее всего вы – фрик. Может быть вы слишком вычурно выглядите, может быть слишком призывно и откровенно, но что-то фриковатое в вас есть. Если на вас многие смотрят, но потом отворачиваются и никаких движений к знакомству не делают, значит вы не просто вычурны, но и при рассмотрении – некрасивы)

Миниатюрная девочка в ярких платьях не вызывала у них никакого желания . Все мои отношения тоже были с мужчинами младше меня и чем я старше , тем разница больше. Я думала что это хорошо , что я молодо выгляжу , вот и смотрят на меня молодые , да и я не люблю старых ( сейчас кажется что это зелёный Виноград).

(Она даже в 20 лет не выглядела девочкой. Слишком много Д, чтобы выглядеть невинно. Для женщин-Д особенно страшно пытаться в 30 лет выглядеть подростком, они смотрятся очень глупо)

Но Теперь, когда у меня развалились последние отношения с молодым человеком , по причине что он не хочет семью , рано ещё , а мне то не рано , я поняла что со мной нужно что то делать.

Я хочу взрослого серьёзного , готового к семье мужчину , а выгляжу как малолетка несерьёзная . А те кто младше меня ведутся что вот девочка , будем тусоваться и развлекаться , а тут я домашняя женщина , с сыном , покосом травы , собаками и тд ., а они не готовы к такому , выходит замкнутый круг.

(ЗВ у нее до сих пор остался. Она считает, что молодые парни не женятся на ней, потому что не хотят семью. Но половина мужчин женятся в очень юном возрасте, 20-25, просто женятся они не на тетках с детьми, а на ровесницах. Скорее всего ее воспринимают как вариант, с которым можно иногда спать, и вот это – ее призывные яркие наряды, как оперения самцов-птиц, которые жаждут случки. Вот когда тетки, особенно Д-типов, борются за право носить цветные перья вместо одежды, они не осознают, что в их возрасте и с их конституцией это громкий крик “хочу секса хоть с кем-нибудь”)

Я очень хочу попасть на разбор по имиджу , чтобы мне помогли привести свой внешний вид в порядок , мой возраст и серьезность в соответствии с моим внешним видом . Чтобы мужчины ровесники и кто постарше , от меня не шарахались.

(По актуальным фотографиям уже сложно понять, что за тип. Она увеличила губы, скулы и наносит такой макияж, что реального лица под ним не видно. Молнию с такими губами уже не сделать. Теперь надо попробовать делать Эфир. Волосы нужны спокойного теплого оттенка, никакой натужной кукольности и нарощенных в три слоя хлопающих ресниц, спокойный макияж, ну и одежда нормальная, одежда молодой, но взрослой и приличной женщины, а не девицы, любящей треш и угар. Давайте подберем автору примерный гардероб, который ей бы подошел и сделал ее привлекательной в глазах деловых и серьезных мужчин. Но не только картинки вешайте, письмо тоже обсуждайте)

Не смогла никак разобраться как прикрепить фото к сообщению , поэтому сделала три альбома по возрастам в своём аккаунте.