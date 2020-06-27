Ингушские врачи прооперировали человека при свете экранов мобильных

27.06.2020, 17:48, Новости дня

В Ингушетии врачи провели уникальную операцию местному жителю Салауди Ахматову, сильно пострадавшему от удара молнии.

Мужчину прооперировали при выключенном свете, стол подсвечивали телефонами, информирует телеграм-канал Mash.

Ахматов вышел на балкон в разгар урагана. Удар молнии попал ему в грудную клетку. Мужчину доставили в больницу с «торчащей наружу селезенкой, порванной диафрагмой и переломом девяти ребер», говорится в сообщении.

Из-за урагана в клинике отключился свет, но ждать с операцией было нельзя.

«Хирург Башир Аушев начал чинить пациента в темноте. Несколько операций он и коллеги провели при свете телефонов – и у них все получилось», – передает канал.

Азматову удалось выжить, он пришел в сознание и поблагодарил своих спасителей.

В декабре прошлого года врачи в Москве спасли мальчика, пытавшегося достать котенка из трансформаторной будки, и получившего удар током.