Ингушские врачи прооперировали человека при свете экранов мобильных
27.06.2020, 17:48, Новости дня
В Ингушетии врачи провели уникальную операцию местному жителю Салауди Ахматову, сильно пострадавшему от удара молнии.
Мужчину прооперировали при выключенном свете, стол подсвечивали телефонами, информирует телеграм-канал Mash.
Ахматов вышел на балкон в разгар урагана. Удар молнии попал ему в грудную клетку. Мужчину доставили в больницу с «торчащей наружу селезенкой, порванной диафрагмой и переломом девяти ребер», говорится в сообщении.
Из-за урагана в клинике отключился свет, но ждать с операцией было нельзя.
«Хирург Башир Аушев начал чинить пациента в темноте. Несколько операций он и коллеги провели при свете телефонов – и у них все получилось», – передает канал.
Азматову удалось выжить, он пришел в сознание и поблагодарил своих спасителей.
В декабре прошлого года врачи в Москве спасли мальчика, пытавшегося достать котенка из трансформаторной будки, и получившего удар током.
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