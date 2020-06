Fox News – Трамп подписал указ о защите памятников от экстремистов и вандалов

27.06.2020, 17:45, Новости дня

Президент США Дональд Трамп издал указ об охране американских памятников, мемориалов и статуй от осквернения экстремистами: теперь за вандализм полагается «длительный тюремный срок», пишет Fox News. Новые правила также предусматривают отмену федеральных дотаций для тех органов местного самоуправления и правопорядка, которые не смогли предотвратить насильственные действия.



Reuters

В пятницу президент Дональд Трамп сообщил о том, что подписал исполнительный указ о защите памятников, мемориалов и статуй, который предусматривает «длительные тюремные сроки» для вандалов, пишет Fox News.

«Мне только что выпала честь подписать очень серьезный исполнительный указ об охране американских монументов, мемориалов, статуй и противодействии недавнему преступному насилию, — объявил Трамп в своём Twitter. — Длительные тюремные сроки (предусмотрены. — ИноТВ) за эти беззаконные действия против нашей великой страны».

I just had the privilege of signing a very strong Executive Order protecting American Monuments, Memorials, and Statues – and combatting recent Criminal Violence. Long prison terms for these lawless acts against our Great Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020

Как рассказывает издание, новое постановление вводит законы, запрещающие осквернение общественных памятников, вандализм государственной собственности и недавние бесчинства. Согласно указу, региональным и местным властям, которые не смогли защитить памятники, будет отказано в федеральном финансировании на развитие общественного пространства. Кроме того, правоохранительные органы, которые не пресекли надругательства над общественной собственностью, будут лишены федеральных грантов.

Между тем в пятницу генеральный прокурор США Уильям Барр поручил создать рабочую группу по борьбе с антиправительственными экстремистами, в том числе правым движением Бугалу и Антифа. Согласно пресс-релизу, группа объединит представителей ФБР и отделений прокуратуры, а возглавят её прокуроры США Крейг Карпенито и Эрин Нили. Новая структура будет передавать собранную информацию в местные и региональные службы правопорядка, а также проводить для них тренировки по определению антиправительственных экстремистов, отмечает Fox News.