 

Fox News – Трамп подписал указ о защите памятников от экстремистов и вандалов

27.06.2020, 17:45, Новости дня

Президент США Дональд Трамп издал указ об охране американских памятников, мемориалов и статуй от осквернения экстремистами: теперь за вандализм полагается «длительный тюремный срок», пишет Fox News. Новые правила также предусматривают отмену федеральных дотаций для тех органов местного самоуправления и правопорядка, которые не смогли предотвратить насильственные действия.


Reuters

В пятницу президент Дональд Трамп сообщил о том, что подписал исполнительный указ о защите памятников, мемориалов и статуй, который предусматривает «длительные тюремные сроки» для вандалов, пишет Fox News.

«Мне только что выпала честь подписать очень серьезный исполнительный указ об охране американских монументов, мемориалов, статуй и противодействии недавнему преступному насилию, — объявил Трамп в своём Twitter. — Длительные тюремные сроки (предусмотрены. — ИноТВ) за эти беззаконные действия против нашей великой страны».

I just had the privilege of signing a very strong Executive Order protecting American Monuments, Memorials, and Statues – and combatting recent Criminal Violence. Long prison terms for these lawless acts against our Great Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020

Как рассказывает издание, новое постановление вводит законы, запрещающие осквернение общественных памятников, вандализм государственной собственности и недавние бесчинства. Согласно указу, региональным и местным властям, которые не смогли защитить памятники, будет отказано в федеральном финансировании на развитие общественного пространства. Кроме того, правоохранительные органы, которые не пресекли надругательства над общественной собственностью, будут лишены федеральных грантов.

Между тем в пятницу генеральный прокурор США Уильям Барр поручил создать рабочую группу по борьбе с антиправительственными экстремистами, в том числе правым движением Бугалу и Антифа. Согласно пресс-релизу, группа объединит представителей ФБР и отделений прокуратуры, а возглавят её прокуроры США Крейг Карпенито и Эрин Нили. Новая структура будет передавать собранную информацию в местные и региональные службы правопорядка, а также проводить для них тренировки по определению антиправительственных экстремистов, отмечает Fox News. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / ЦБ оценил ситуацию в экономике России

16.04 / Торгово-промышленная палата поможет предпринимателям в получении госзаказа

12.05 / Главврач Боткинской больницы в Москве заразился коронавирусом

24.04 / N-TV – лидеры ЕС договорились помочь экономике кредитами на полтриллиона евро

19.05 / Le Figaro – сельская идиллия вместо модных курортов — пандемия изменила отпускные привычки французов

20.04 / Муфтий заявил о готовности мусульман встречать Ураза-байрам дома

01.06 / И снится нам не рокот космодрома

16.06 / Появилось видео обыска квартиры ранившего полицейских в Москве стрелка

25.06 / Кадлоу: в отдельных районах США могут вернуть карантин

26.04 / Тайсаев прокомментировал новости о болезни и смерти Кима

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска