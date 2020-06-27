Daily Mail – бывший босс «Формулы-1» заявил, что темнокожие более склонны к расизму, чем белые

27.06.2020, 17:45, Новости дня

Бывший глава гоночной серии «Формула-1» Берни Экклстоун заявил о том, что темнокожие более склонны к расизму, чем белые, пишет Daily Mail. Он также прокомментировал слова действующего чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона о расовых оскорблениях, полученных им за время гоночной карьеры. Экклстоун сказал, что удивлён тем, что это беспокоит Хэмилтона.



Reuters

Бывший босс гоночной серии «Формула-1» Берни Экклстоун сделал несколько высказываний в свете протестов движения Black Lives Matter, вспыхнувших после убийства Джорджа Флойда, пишет Daily Mail. В частности, Экклстоун заявил, что по его собственным наблюдениям, темнокожие более склонны к расизму, чем белые.

На прошлой неделе действующий чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон рассказал о случаях расовых оскорблений, полученных им за время карьеры, отмечает издание. Спортсмен привёл в пример инцидент на Гран-при Испании 2008 года, когда фанаты издевались над ним, раскрасив лица в чёрный цвет и надев футболки с надписью «семья Хэмилтона».

«Я удивлён, что это его беспокоит. Я действительно расстроен, если он воспринял это всерьёз, я никогда так не думал. Я думал, что этот инцидент на него не повлиял», — заявил Экклстоун.

Сам же Хэмилтон говорил о том, что в Великобритании существует ряд расовых предрассудков в отношении темнокожих, пишет Daily Mail. «Мы быстро обвиняем имитирование обезьян и броски бананов в темнокожих футболистов, однако, когда дело доходит до борьбы с системными проблемами, люди у власти молчат», — приводит издание слова Хэмилтона.

Кроме того, Экклстоун прокомментировал снос памятников в США, назвав это «глупостью»: по мнению бывшего босса «Формулы-1», студенты, напротив, должны видеть статуи противоречивых фигур, чтобы лучше понимать историю.