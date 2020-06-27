Рассекречены характеристики нового смартфона Redmi 9A от Xiaomi

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27.06.2020, 17:41, Новости дня

Китайская компания Xiaomi в скором времени выпустит новый смартфон Redmi 9A.

В настоящее время устройство проходит обязательный этап сертификации. В компании уже рассекретили технические характеристики девайса. В частности, передняя камера имеет одинарный модуль на 5 мегапикселей. Кроме того, устройство обладает внушительным дисплеем на 6,5 дюймов с высоким разрешением. Основная камера обладает 13-мегапиксельным объективом.

Предложенный смартфон функционирует на базе MediaTek Helio G25 с 3 гигабайтами оперативной памяти. Емкость встроенной памяти достигает 32 гигабайта с поддержкой дополнительной карты. Батарея получила емкость 5000 мАч. Минимальный ценник на Redmi 9 составит от 100 долларов.



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