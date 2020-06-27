 

Бренд Nissan представит новый кроссовер Nissan Ariya в июле

27.06.2020, 17:41, Новости дня

Японская компания Nissan в следующем месяце официально представит новый кроссовер Nissan Ariya.

Автомобиль можно отличить по форме бамперов, светодиодной оптике, а также другим особенным элементам, отличающим модель от концепта. Габариты кроссовера по многим параметрам напоминают модель X-Trail. Кроме того, разработчики применили здесь два электрических мотора и систему полного привода.

В салоне исключили множество физических кнопок, ограничившись сенсорными панелями. Предполагается, что разгон до сотни составит менее 5 секунд, а полный запас хода автомобиля достигает 480 километров без подзарядки. Новый электрический автомобиль Nissan Ariya может поступить в продажу уже в следующем году.



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