Новый пикап Ram Rebel TRX готовится к дебюту

27.06.2020, 17:41, Новости дня

Компания Fiat Chrysler Automobiles намерена презентовать в конце августа усовершенствованный пикап Rebel TRX.

Эксперты прогнозируют, что данный автомобиль сможет составить серьезную конкуренцию для лидера в своем сегменте – Ford F-150 Raptor. Первые сведения о готовящемся автомобиле поступили около 4 лет, тогда как теперь речь идет о серийном исполнении пикапа. Под капотом новинки установили 6,2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 583 л.с.

Эксперты прогнозируют, что новая модель сможет выдать 717 л.с. мощности. Кроме того, в числе достоинств транспортного средства указали электронную блокировку дифференциала, а также усиленную подвеску и амортизаторы. Пока в компании не раскрывают остальных достоинств предстоящей модели пикапа Rebel TRX.