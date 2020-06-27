Мнение: Поздравления с “Новым порядком”.

27.06.2020, 17:35, Разное

Поздравления с "Новым порядком"

Мэр Херсона Владимир Миколаенко решил напомнить жителям города о том, кто является одним из основоположников современного украинского государства. В городе появился плакат, изображающий «Акт провозглашения Украинской Державы», опубликованный в оккупированном нацистами Львове 10 июля 1941 года. «Акт» был принят нацистскими подстилками, и в нем содержался следующий чудесный пункт:

«3. Нововосстающее Украинское Государство будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и в мире и помогает Украинскому Народу освободиться из-под московской оккупации.

Украинская Национальная Революционная Армия, которая создаётся на украинской земле, будет бороться дальше с союзной немецкой армией против московской оккупации за Суверенное Соборное Государство и новый порядок во всём мире».

Разумеется, никакой «украинской державы» не получилось, потому что у нацистов были свои представления о том, что делать с Украиной, на территории которой осуществлялся геноцид славянского и неславянского населения. Поэтому лавочку маня-фантазий украинских коллаборационистов быстро прикрыли, объявив, что все пособники нацистов должны работать над победой Третьего Рейха, а свои фантазии держать при себе, потому что Генеральный План Ост и германизация восточных земель не предусматривали «незалежной Украины». Бандеровцам была отведена роль расходного инструмента для организации террора на оккупированных территориях и осуществления планов геноцида «лишнего населения».

Тем не менее, бандеровцы и далее тесно сотрудничали с нацистами, в том числе и в вопросах осуществления геноцида населения СССР, как на оккупированной территории Советской Украины, так и на территории Белоруссии. Убивали русских, украинцев, евреев, цыган и прочих, и именно в этом была их основная польза для нацистов. В период отступления с Украины бандеровцы выступали полезным инструментом для борьбы против партизан и террора в тыловой полосе против нелояльного нацистам русского, украинского и польского населения. Само собой, бандеровцы приняли самое активное участие в убийствах евреев.

Ну а теперь мы видим, как люди с этими же взглядами строят «современную Украину» и даже не стесняются напоминать о своем «союзе» с Гитлером и Союзной Немецкой Армией. Бежавшим после войны в США и Канаду бандеровцам было понятно, что уж слишком сильно это дискредитирует украинский коллаборационизм в глазах западных обывателей. В годы Холодной войны пункт №3 старались не упоминать, чтобы не вспугнуть неофитов, но, как видим, сейчас уже не стесняются.

Примечательно, что вчера в Херсоне Зеленский, общаясь с представителями экстремистов из Меджлиса, вещал о том, что он «вернет Крым и людей», и что он верит в это. Разумеется, если на границе с Крымом рассказывать об «украинской державе, союзной Адольфу Гитлеру и победоносному вермахту», то это лучше прочего объяснит среднестатистическому жителю Крыма, что из себя представляет современная Украина, героизирующая нацистов и коллаборационистов. Верит ли Зеленский, что жителям Крыма и Севастополя не хватает рассказов про дружбу с Гитлером, вопрос, я думаю, риторический.

Как нетрудно заметить, прославление нацистов и их пособников при Зеленском не прекратилось, хотя некоторые наивные граждане думали, что он не такой, как Порошенко и с глорификацией коллаборационизма и нацизма начнут заканчивать. Вместо этого мы видим рутинизацию процесса, когда в городе «европейской державы» можно спокойно повесить плакат о тесном взаимодействии с Адольфом Гитлером. Это, в принципе, все, что нужно знать о «борьбе с нацистской идеологией на Украине», хотя, как нетрудно заметить из разгула неонацистских банд, избивающих людей на улицах, плакатами дело не ограничивается.

Неонацизм и коллаборационизм на Украине укоренены и институциализированы через государственные структуры, которые как продвигают, так и покрывают их, выводя за пределы действия норм права, хотя формально на Украине существуют законы, запрещающие пропаганду нацизма. Но эти законы уже давно не действуют, и при Зеленском они столь же очевидно действовать не будут, как не действовали они при Порошенко.

Специально для АСД

https://asd.news/articles/ukraina/pozdravleniya-s-novym-poryadkom/ – цинк