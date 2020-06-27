Мнение: Так поступают все

27.06.2020, 17:30, Разное

По поводу "дела Серебренникова" осторожно, но вполне определенно высказались люди из его же среды. Суть высказываний – "так поступают все" (имеются в виду вмененные ему хищения бюджетных средств, о которых минкульт, конечно же, ни сном, ни духом не ведал.) И в слова коллег Серебренникова сложно не поверить. Хотя бы потому, что в России бюджетные деньги выделяются по стандартной схеме – через откат выделяющему. Вот так просто получить бюджетные миллионы и не поделиться – возможно, и есть такие счастливчики. И возможно, их много. Но это никак не отменяет общее правило. А потому любой, кто припадает к бюджетному ручью (а уж тем более целой реке), попадает в одну и ту же мясокрутку, замазываясь в хищениях, так как иначе откатить невозможно.

Собственно, вот и все "дело". Единственное отличие Серебренникова от прочих мастеров культуры лишь в том, что они расплачиваются не только откатами, но и лояльностью, со всей страстью и актерским талантом призывая нас к чему-нибудь скрепному. Сходить, к примеру, на голосование за обнуление срока Путина. Серебренников демонстративно якшался с оппозицией, за что и был показательно, хотя и мягко, покаран. То, что мастера культуры сегодня в массе своей все выглядят, скажем мягко, отвратительно, не оправдывает и не обвиняет лично их – дерьмовому режиму требуются и соответствующая его потребностям "культур-мультур". А потому всё вот такое и всплывает. Разница в сортах вторичной субстанции в данном случае играет глубоко вторичную роль.