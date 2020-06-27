Собчак написала заявление в полицию после нападения в монастыре

27.06.2020, 17:30, Новости дня

Съемочная группа ведущей Ксении Собчак написала заявление о нападении на них в уральском монастыре, об этом она сообщила в соцсетях.

«Мы написали заявления в полицию. Камеру пока так и не вернули. Стирают наснятое видимо», – написала Собчак в своем телеграм-канале.

Также она охарактеризовала происходящее в Среднеуральском монастыре, где произошел инцидент.

«Вообще этот монастырь – это прямо настоящий Православный Талибан. Просто ужас и ад. Куча людей в спортивных костюмах с внешностью бандитов 90-х. Какое отношение эти люди имеют к монашкам и послушникам, надеюсь, предстоит разобраться полиции», – заключила телеведущая.

В субботу Собчак сообщила, что на нее и ее съемочную группу напали во время работы в Среднеуральском женском монастыре. По словам ведущей, избиты были два работника группы, а ее саму толкнули так, что она упала.

До этого священника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова), который проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии короанвируса, лишили права проповедовать и высказываться в публичном пространстве.