Губернаторы Архангельской и Ленинградской областей проголосовали по поправкам к Конституции

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27.06.2020, 17:30, Новости дня

В голосовании по поправкам к Конституции приняли участие врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«С соблюдением всех мер безопасности принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Через сервис «Мобильный избиратель» выбрал УИК 71, в Доме молодежи. На этом участке голосование идет достаточно активно. Все требования безопасности соблюдаются четко», – написал Цыбульский в своем Instagram.

Он пояснил, что голосовал «за стабильность социальной политики» в отношении россиян, «за верховенство национальных интересов России» над международным правом, за «запрет чиновникам иметь гражданство и счета» за пределами страны.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также принял участие в голосовании в субботу. Он отдал свой голос на избирательном участке в Луппово, передает «Мойка 78». Глава региона находился на участке в маске и перчатках.

«Идем на поправки», – сказал Дрозденко после голосования.

В субботу также проголосовал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Итоги голосования будут подводить после окончания голосования 1 июля.



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