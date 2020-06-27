Прохожие приняли Лолиту в медицинской маске за молодую девушку

27.06.2020, 17:23, Разное

Несколько месяцев назад Лолита развелась со своим пятым мужем и теперь строит отношения с новым возлюбленным, имя которого пока не раскрывает. Нынешнему избраннику знаменитости нужно не расслабляться, ведь певицу могут увести.

Например, на днях к артистке прямо на улице подошли молодые люди и, приняв за ровесницу, попытались познакомиться с ней. Но, как только Лолита сняла медицинскую маску и начала разговаривать, парни поняли, кого они встретили.

Эту историю Милявская рассказала подписчикам своего инстаграм-аккаунта, записав видео. Артистка пошутила, что медицинская маска помогает ей быть “не старородящей”.

Вероятно, внешний вид Лолиты сыграл свою роль. Тогда для выхода в магазин певица надела короткие шорты и футболку со стильным принтом. Также за последние несколько месяцев артистка заметно похудела.

Напомним, недавно Лолита Милявская подала в Басманный суд иск, чтобы выписать из своей квартиры бывшего мужа. Дмитрий Иванов не живет с ней уже целый год, но мужчину продолжают учитывать при расчете стоимости коммунальных услуг.