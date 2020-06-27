Главный санитарный врач Украины хочет стать президентом

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27.06.2020, 17:10, Новости дня

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил о желании стать президентом страны.

Он отметил, что на следующих президентских выборах в 2024 году выдвигать свою кандидатуру не будет, а вот в 2029 году — вполне возможно.

"Если не забудете фамилию Ляшко, потому что эпидемию COVID-19 мы точно преодолеем за этот период", — отметил замминистра, слова которого цитирует РИА Новости.

Не отказался бы Ляшко и от поста мэра Киева. "Я думаю, что мало кто ответил бы "нет" на такое предложение", — сказал он.

В данный же момент мысли главного санврача Украины сосредоточены на том, как преодолеть пандемию коронавируса, а также на том, как организовать летний отдых.

По данным международного ресурса Worldometers, всего на Украине выявлено 42 065 случаев заражения, 18 701 человек выздоровел, 1 110 умерли.



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