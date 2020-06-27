Эксперты назвали лучшие смартфоны с 5G, выпущенные в 2020 году

27.06.2020, 17:09, Разное

Пятое поколение мобильной связи уже начало работу в США, Южной Корее и некоторых европейских странах. Вскоре 5G может появиться и в России, эксперты уже сейчас назвали лучшие смартфоны с новым стандартом коммуникаций, выпущенные в 2020 году.

Золото в рейтинге получил двухсимочный смартфон P40 Pro от Huawei с квадрокамерой, ToF-датчиком и селфи-датчиком на 32 мегапикселя, 6,58-дюймовым дисплеем, 8-гигабайтным модулем ОЗУ и емкой батареей в 4200 мАч. Серебряная ступень досталась Mi 10 от китайской Xiaomi, здесь, кроме 8 и 256 гигабайт соответственно операционной и встроенной памяти, есть экран на 6,67 дюйма и четыре камеры с сенсором на 108 мегапикселей. Бронзу эксперты отдали NUBIA Red Magic 5G, работающем на топовом 865 процессоре Qualcomm Snapdragon с сенсорными игровыми триггерами, 6,65-дюймовый дисплеем, емким аккумулятором и тройной камерой с автофокусировкой.

На четвертой позиции Galaxy A90 5G от Samsung, поддерживающий двухсимочный режим. Особенностью аппарата со 128-гигабайтным модулем ПЗУ является опция для подключения к компьютеру через Samsung DeX и Microsoft Your Phone. Пятую строчку в списке лучших смартфонов с 5G занимает Sony Xperia 1 II, дебютант в данной категории от японской компании. Чип Snapdragon 865 дополняет TOF-камера, экран в 6,5 дюйма, а также батарея в 4 тысячи мАч. Шестое место заняла недорогая Nokia 8.3 с наиболее широким диапазоном различных сетей 5G по всей планете. Седьмую ступень специалисты отдали смартфону F2 Pro с десятым Android и корпусом из стекла Gorilla Glass 5 и металлическим каркасом. сочетанием стекла с металлическим каркасом.

На восьмой строчке аппарат 8 Pro от OnePlus с четырьмя камерами, 8 Гб и 128 Гб ОЗУ и ПЗУ, а также 865 версией Qualcomm Snapdragon 865, однако карты памяти смартфон не поддерживает. Девятое место – у V60 ThinQ 5G от LG со стандартным гнездом для наушников и опцией удерживания и фиксацией объектов в фокусе. Также плюсом аппарата является ночной режим съемки и 10-кратный цифровой зум. Закрывает рейтинг Galaxy S20 Ultra 5G от Samsung, с двумя сим-картами, 6,9-дюймовым дисплеем, 12 гигабайтами ОЗУ и объемом аккумулятора в 5 тысяч мАч.