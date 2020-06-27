Японский робот очистил помещение от коронавируса посредством ультрафиолета

27.06.2020, 17:09, Разное

Недавно в ходе эксперимента в одной из клиник Японии разработанный учеными робот смог выполнить полную очистку пола и стен помещения от коронавируса. Компания-разработчик Farmroid планирует начать реализацию устройств уже в июле текущего года.

Научный эксперимент был проведен в больнице, относящейся к медицинскому факультету Университета Нихон (Япония). Робот, созданный специалистами фирмы Farmroid, очистил поверхности пола и стен предоставленной комнаты от коронавируса. Впрочем, время, за которое была произведена очистка, медиками не названо. Преподаватель пульмонологии университета Ясухиро Гон сообщил, что руководство клиники планирует использовать упомянутое устройство для профилактики коронавируса в здании и в дальнейшем. По его словам, эксплуатация робота окажет помощь в недопущении распространения SARS-CoV-2 в медучреждении, а также подготовит больницу к возможной второй волне появления инфекции.

Примечательно, что изначально робот разработан для борьбы с вирусом гриппа. При этом, согласно техническим параметрам, агрегат способен уничтожать до 99,9% частиц вируса гриппа лишь за 2,5 секунды с расстояния 10 см. Сообщается, что устройство, названное UV Buster, выполняет облучение поверхностей посредством дальнего ультрафиолета с более короткой длиной волн. По информации разработчиков, такой тип излучения имеет более разрушительные свойства по сравнению с традиционным ультрафиолетом, проходящим сквозь озоновый слой.

Стоит отметить, что вышеуказанные свойства создают определенную опасность для здоровья человека, поэтому использование робота планируется лишь в помещениях крупных организаций и медицинских учреждений и при соблюдении повышенных мероприятий по безопасности. Представители компании сообщили, что производство устройств будет организовано только “под заказ”, и продажи частным лицам осуществляться не будут. Об этом пишет издание Asahi.