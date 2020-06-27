Нардеп от “Слуги народа” предложила раздать всем украинцам по 3 тыс. грн и включить печатный станок для спасения экономики

Українська економіка падає в прірву. І в нас є 2 варіанти виходу: перший пропонують провідні економісти світу – це емісія. Ці механізми вже почали використовувати такі країни як США, Великобританія, Угорщина. Другий же пропонують наші містечкові псевдо-експерти, які діють в інтересах спекулянтів.І це боргова яма для всієї країни.Для початку давайте розберемося як спекулянти заробляють на простих українцях?У той час як інші держави залучають кредити під 3% річних. Нацбанк України бере гроші в борг під 10-15% через випуск облігацій. Потім, роздає їх держбанкам або розміщує на депозитах. Тому процентні ставки за кредитами в Україні такі високі.Ці гроші Нацбанк прокручує всередині своєї системи, отримуючи по 23млн доларів на кожній копійці. В результаті ніхто не хоче брати такі дорогі кредити і вкладати в бізнес з його ризиками.І цей цинізм Нацбанк видає за своє досягнення і хвалиться надліквідністю банківської системи, на якій сам же і заробляє.А в кінцевому рахунку борги будуть віддавати прості українці.А тепер уявіть, якби застряглі в банківській системі гроші, а це, на секундочку, 200млрд грн, були доступні українським підприємцям, а банки виконували б ту функцію, яку повинні в цивілізованій економіці – фінансувати бізнес, який створює робочі місця.Отже, повернемося до першого шляху, який, як ви пам'ятаєте, пропонують провідні світові експерти?Що можна зробити вже сьогодні, якщо діяти в інтересах українського бізнесу і громадян?Роздати по 3тис грн кожному українцю, видати безкоштовні кредити малому і середньому бізнесу, дофінансувати житлове будівництво, будівництво доріг і великі інфраструктурні проекти, тим самим уникнувши повторення кризи 2008р.Для фінансування всіх цих програм держави оголошують емісію.Але це не вигідно тим, хто хоче продовжувати на вас заробляти. А це значить вас будуть лякати, що емісія призведе до гіперінфляції і повернення в 90ті, але ці страшилки не відповідають об'єктивному стану речей і є ніщо інше як цинічна брехня.Адже на сьогодні ВВП країни вдвічі більше ніж тоді, а золотовалютних резервів набагато більше ніж навіть 5 років тому.Страшніше буде нічого не робити і потрапити в спіраль дефляції, яка призведе до масового безробіття, закриття виробництв, не стабільній економіці і масових заворушень.

Posted by Liudmyla Buimister on Neljapäev, 25. juuni 2020