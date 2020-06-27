Нардеп от “Слуги народа” предложила раздать всем украинцам по 3 тыс. грн и включить печатный станок для спасения экономики
27.06.2020, 17:06, Новости дня
Народный депутат из пропрезидентской фракции “Слуга народа” Людмила Буймистер предложила в качестве мер по преодолению экономического кризиса “раздать всем украинцам по 3 тыс. грн и выдать бесплатные кредиты малому и среднему бизнесу”. Об этом она написала в Facebook 25 июня.
“Украинская экономика падает в пропасть. У нас есть два варианта выхода: первый предлагают ведущие экономисты мира – это эмиссия. Эти механизмы уже начали использовать такие страны, как США, Великобритания, Венгрия. […] Что можно сделать уже сегодня, если действовать в интересах украинского бизнеса и граждан? Раздать по 3 тыс. грн каждому украинцу, выдать бесплатные кредиты малому и среднему бизнесу, дофинансировать жилищное строительство, строительство дорог и крупные инфраструктурные проекты, тем самым избежав повторения кризиса 2008 года”, – заявила нардеп.
По ее мнению, “для финансирования всех этих программ государства объявляют эмиссию”.
“Но это невыгодно тем, кто хочет продолжать на вас зарабатывать. А это значит: вас будут пугать, что эмиссия приведет к гиперинфляции и возвращению в 90-е, но эти страшилки не соответствуют объективному положению вещей и являются циничной ложью. Ведь сегодня ВВП страны вдвое больше, чем тогда, а золотовалютных резервов гораздо больше, чем даже пять лет назад. Страшнее будет ничего не делать и попасть в спираль дефляции, которая приведет к массовой безработице, закрытию производств, нестабильной экономике и массовым беспорядкам”, – утверждает Буймистер.
Українська економіка падає в прірву. І в нас є 2 варіанти виходу: перший пропонують провідні економісти світу – це емісія. Ці механізми вже почали використовувати такі країни як США, Великобританія, Угорщина. Другий же пропонують наші містечкові псевдо-експерти, які діють в інтересах спекулянтів.І це боргова яма для всієї країни.Для початку давайте розберемося як спекулянти заробляють на простих українцях?У той час як інші держави залучають кредити під 3% річних. Нацбанк України бере гроші в борг під 10-15% через випуск облігацій. Потім, роздає їх держбанкам або розміщує на депозитах. Тому процентні ставки за кредитами в Україні такі високі.Ці гроші Нацбанк прокручує всередині своєї системи, отримуючи по 23млн доларів на кожній копійці. В результаті ніхто не хоче брати такі дорогі кредити і вкладати в бізнес з його ризиками.І цей цинізм Нацбанк видає за своє досягнення і хвалиться надліквідністю банківської системи, на якій сам же і заробляє.А в кінцевому рахунку борги будуть віддавати прості українці.А тепер уявіть, якби застряглі в банківській системі гроші, а це, на секундочку, 200млрд грн, були доступні українським підприємцям, а банки виконували б ту функцію, яку повинні в цивілізованій економіці – фінансувати бізнес, який створює робочі місця.Отже, повернемося до першого шляху, який, як ви пам'ятаєте, пропонують провідні світові експерти?Що можна зробити вже сьогодні, якщо діяти в інтересах українського бізнесу і громадян?Роздати по 3тис грн кожному українцю, видати безкоштовні кредити малому і середньому бізнесу, дофінансувати житлове будівництво, будівництво доріг і великі інфраструктурні проекти, тим самим уникнувши повторення кризи 2008р.Для фінансування всіх цих програм держави оголошують емісію.Але це не вигідно тим, хто хоче продовжувати на вас заробляти. А це значить вас будуть лякати, що емісія призведе до гіперінфляції і повернення в 90ті, але ці страшилки не відповідають об'єктивному стану речей і є ніщо інше як цинічна брехня.Адже на сьогодні ВВП країни вдвічі більше ніж тоді, а золотовалютних резервів набагато більше ніж навіть 5 років тому.Страшніше буде нічого не робити і потрапити в спіраль дефляції, яка призведе до масового безробіття, закриття виробництв, не стабільній економіці і масових заворушень.
Posted by Liudmyla Buimister on Neljapäev, 25. juuni 2020
Эмиссия – увеличение денежной массы в обороте. Если объем эмиссии соответствует росту ВВП страны, это не приводит к негативным последствиям; однако если денежная масса растет быстрее ВВП, это грозит девальвацией национальной валюты и финансовым кризисом (как было, например, в Венесуэле).
Против эмиссии как средства покрытия дефицита госбюджета выступал Национальный банк Украины. Так, замглавы НБУ Дмитрий Сологуб отмечал, что включение печатного станка нанесет экономике больше вреда.
“Украина уже имела в прошлом достаточно негативные эпизоды в 90-х, в 2008-м и 2014 годах, когда безудержное финансирование дефицита государственного бюджета монетарными средствами, то есть эмиссией, приводило ко всем этим проблемам. Не хотелось бы опять выпускать из бутылки джинна инфляции и девальвации, когда растут расходы бюджета, которые снова финансируют дефицит монетарными средствами. Это путь в никуда, это бумерангом возвращается в экономику, и в первую очередь страдают люди”, – отмечал он.
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