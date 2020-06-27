В результате взрыва на Донбассе ранение получил сапер из состава ООС

27.06.2020, 17:06, Новости дня

27 июня в Донецкой области получил ранение сапер из состава операции Объединенных сил (ООС). Об этом проинформировал в Facebook пресс-центр штаба ООС.

“27 июня в районе населенного пункта Марьинка во время выполнения задания по разминированию участка местности в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил огнестрельное осколочное проникающее ранение сапер из состава Объединенных сил. Воина доставили в лечебное учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь”, – говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняет Военная служба правопорядка.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.