 

В результате взрыва на Донбассе ранение получил сапер из состава ООС

27.06.2020, 17:06, Новости дня

27 июня в Донецкой области получил ранение сапер из состава операции Объединенных сил (ООС). Об этом проинформировал в Facebook пресс-центр штаба ООС.

“27 июня в районе населенного пункта Марьинка во время выполнения задания по разминированию участка местности в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил огнестрельное осколочное проникающее ранение сапер из состава Объединенных сил. Воина доставили в лечебное учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь”, – говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняет Военная служба правопорядка.

#ООС #Операція_ОССьогодні, 27 червня, в районі населеного пункту Мар’їнка, під час виконання завдання з розмінування…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Laupäev, 27. juuni 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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