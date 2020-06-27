 

Экономист рассказал, какая валюта сможет вытеснить доллар из мировой торговли

27.06.2020, 16:53, Разное

Доктор экономических наук Владимир Васильев пояснил о ситуации с долларом и особенностях мировой торговли. Эксперт назвал валюту, которая может вытеснить на мировой арене общепризнанное платежное средство.
По словам эксперта, пандемия коронавируса оказала негативное влияние на экономику США. В связи с увеличивающимся уровнем безработицы и резким обвалом национального ВВП доллар теряет свои мировые позиции. Васильев полагает, на риск краха национальной валюты должна отреагировать Федеральная резервная система, чрезмерно накачивающая средствами мировую экономику. Ослабление позиций доллара может повлечь за собой радикальные перемены на рынке, а общепризнанными платежными средствами способны будут стать и иные валюты. Согласно анализу портфельных потоков, укрепляется китайский юань, становящийся выгоднее в период кризиса в США, пишет Inforeactor.



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