 

Эксперты составили ТОП-5 бюджетных минивэнов до 600 тысяч рублей

27.06.2020, 16:53, Разное

Автомобильные эксперты назвали 5 бюджетных минивэнов, цена которых на вторичном рынке в РФ составляет до 600 тысяч рублей. Специалисты отмечают, автомобили с таким типом кузова с каждым годом становятся все меньше и меньше популярны в стране, из-за чего довольно сложно подыскать достойный вариант.
В то же время, по словам экспертов, на вторичном рынке есть интересные машины с таким типом кузова. К ним относится, в частности, Dodge Caravan – продуманный большой и комфортный автомобиль, имеющий внушительные сдвижные двери, удобные сиденья и хорошо настроенную подвеску. Chrysler Voyager обладает теми же преимуществами, что и Dodge, однако у этого минивэна меньший объем багажника, и из-за увеличенного размера мотора его владелец должен платить большую сумму транспортного налога. Mazda 5 также вошла в ТОП-5, однако ее не часто можно увидеть в России. Машина характеризуется особой системой расположения сидений и сдвижными дверьми с обеих сторон. SsangYong Rodius, обладающий полным приводом и 875-литровым багажником, также редко появляется в стране, даже на вторичном рынке.

Наиболее популярным у россиян минивэном эксперты называют Volkswagen Sharan, внутри салона которого имеется большое количество полезного пространства, ящичков и полочек. Также автомобиль отличается лучшей эргономикой, пишет Inforeactor.



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