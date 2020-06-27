Назван предполагаемый показатель явки по голосованию о поправках к Конституции

27.06.2020, 16:48, Новости дня

Расчетный показатель явки по голосованию о поправках к Конституции составляет 52,6%, пишут СМИ со ссылкой на неопубликованный прогноз результатов ВЦИОМ.

ВЦИОМ прогнозирует, что расчетный показатель итогового голосования «за» – 73,6%, сообщил собеседник «Коммерсанта».

Голосование «против» в этом случае составит примерно 26%. По словам источника, эти данные не вляются прямым результатом экзитполов. Они основываются также на опросах, проведенных до голосования, и учитывают «информированность, мотив голосования, декларируемую поддержку и другие разные обстоятельства». Также коэффициенты были поправлены за счет экспертных опросов. Другой источник, знакомый с ходом проведения исследования, заверил, что новый прогноз учитывает данные экзитполов.

Глава ВЦИОМа Валерий Федоров в разговоре с изданием не подтвердил и не опроверг, что его организация делала подобный опрос. Он обратил внимание на прогноз, сделанный ВЦИОМом до голосования и опубликованный 23 июня. Согласно нему, голосование за должно было составить 67–71%, против – 28–32%. «Явку мы тогда не прогнозировали, но, на мой взгляд, этот показатель 52% близок к тому, что будет. Мы сейчас только на третьем дне голосования. Но по первым двум дням голосования ощущение, что эти цифры близки к тому, что будет», – прокомментировал Федоров.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Итоги голосования будут подводить после окончания голосования 1 июля.