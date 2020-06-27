 

В двух американских городах протестующие напали на полицейские участки

27.06.2020, 16:48, Новости дня

В Сиэтле и Портленде протестующие напали на участки полиции, они попытались пробраться внутрь участков, но их оттеснили.

Группа демонстрантов атаковала полицейский участок в Сиэтле в ночь на субботу, они разбили окно и начали проходить внутрь участка на западе города, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Правоохранителям удалось отбиться от нападавших.

В Портленде в это же время протестующие устроили несколько поджогов у участка и спровоцировали несколько стычек с полицейскими в других районах города.

Напомним, погромы и протесты начались в США после гибели в Миннеаполисе от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Антирасистские акции начались не только в США, но также в Европе.

На этом фоне произошел ряд инцидентов с насилием, причем некоторые оказались напрямую связаны с демонстрациями. Так, в США лидер Ку-клукс-клана въехал в группу протестующих. Кроме того, водитель въехал в толпу протестующих в Сиэтле и открыл стрельбу.



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