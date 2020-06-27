Мнение: Экспроприация или “А нас за що?” Часть 1

27.06.2020, 16:45, Разное

Изображение взято с сайта www.banki.ru

Сложная статья и тема раскрываемая в ней тоже очень обширная. Но постараюсь конкретно и сжато раскрыть вопрос, почему мы, я и Маркс, считаем всех капиталистов ворами, бандитами и преступниками. И собственно почему экспроприация награбленного и передача его в собственность и управление народу это справедливое решение которое давно назрело.

Я попробую передать написанное в «Капитале» своими словами. Т.е. это в основном будет текст Маркса, но я его адаптирую к нынешнему поколению ЕГЭ. Уберу незнакомые для него слова. Упрощу сложноподчинённые предложения и добавлю от себя весёлую, надеюсь, отсебятину, что бы, хоть немного, разрядить учёность и академичность текста. Надеюсь моему поколению, которое ещё успело получить академическое образование, тоже будет интересно прочитать этот текст.

Многие слышали про грехопадение. Змей подсказал, Ева настояла и Адам вкусил от яблока, и таким образом в род человеческий вошёл грех. Примерно так же капиталисты объясняют первичное накопление капитала, рассказывая о нём как об историческом анекдоте, случившемся в древности.

Тут небольшое лирическое отступление от автора статьи, я буду оформлять его как комментарий, так что привыкайте.

Так вот, я не стал постить картинку Адама, Евы и Змея т.к. общество не пришло к единому мнению о том какой цвет кожи должен быть у героев и я не хочу показаться не толерантным.

Давным давно, гласит капиталистическая сказка, существовали трудолюбивые и бережливые «разумные избранники», но так же существовали и ленивые оборванцы, тратившие и пропивающие даже больше того что у них было. Конечно, легенда о грехопадении Адама рассказывает нам, что человек, в наказание, должен был добывать хлеб свой в поте лица своего. В то время как история экономического грехопадения раскрывает нам как могли появиться люди, совершенно не нуждающиеся в этом. Им хлеб доставался совершенно без пота на лице.

Экономическая история не говорит каким образом, но так случилось, что одни накопили богатство, а у других, в конце концов, ничего не осталось для продажи, кроме их собственной шкуры. И вот именно с этих незапамятных времён ведёт своё происхождение бедность подавляющего большинства и необъятное богатство немногих. У бедных, несмотря на труд и старания в поте лица, нет ничего что можно продать кроме самого себя. А у богатых их необъятное богатство постоянно растёт, хотя они давным-давно перестали работать.

Лично я думаю, в отличии от Карла Генриховича, что в обществе небожителей бытует совсем другое толкование их происхождения. Просто было ДВА Адама. Один, обычный, съел яблоко. А вот другой был очень умным и прозорливым, а его Ева ещё и обладала величайшими задатками бизнес вумен, и он не стал есть яблока. Он, второй, так и остался в раю и именно от него пошли все либералы, Ефремовы, депутаты, миллиардеры и прочий цвет всех наций.

Подобные пошлые сказки поддерживают очень многие проповедники «правильного капитализма», например, в целях оправдания propriété [собственности]. И именно когда дело касается вопроса о собственности, священный долг повелевает им поддерживать точку зрения детского букваря как единственно правильную для всех возрастов и всех ступеней развития.

Но в реальной, не выдуманной, истории большую роль играют завоевание, порабощение, разбой, – одним словом, насилие. А в придуманной политической экономии всегда царила идиллия. Право и «труд» объявлялись единственными средствами обогащения – конечно за мелким исключением «настоящего времени». Т.е. это сейчас акулы бизнеса грабят бедных рабочих, а в прошлом всё происходило само собой, исключительно благодаря трудолюбию, бережливости, прозорливости и огромному организаторскому таланту предшественников. Но в действительности, в реальном мире, методы первоначального накопления – это всё, что угодно, но только не идиллия.

Деньги и товары, товары потребления и средства производства, не являются капиталом просто так, сами по себе. Для превращение всего этого в капитал необходимо что бы встретились два очень разных владельца двух очень разных видов товара. С одной стороны, это владелец денег, средств производства и товаров потребления, которому надо купить рабочую силу для дальнейшего увеличения ранее присвоенных им суммы стоимости. С другой стороны, свободные рабочие, продавцы собственной рабочей силы и, следовательно, продавцы труда.

Свободными эти рабочие являются в двух смыслах. Они сами не являются средствами производства, как рабы, крепостные и т. д., но и средств производства у них нет, как это бывает у крестьян, ведущих самостоятельное хозяйство или цеховиков. Т.е. они свободны от средств производства, освобождены от них, лишены их.

Именно таким резким разделением товарного рынка создаются условия капиталистического производства. Капиталистическое отношение именно и предполагает, что собственность отделена от рабочих. И с момента зарождения капиталистического производства, его основной задачей становится поддержка этого разделения, а так же воспроизведение его в постоянно возрастающем масштабе.

Именно поэтому капиталистические отношения — это процесс отделения рабочего от права собственности на условия его труда. Процессом, который одновременно превращает, общественные средства производств и товары потребления в капитал, а самих производителей капитала в наёмных рабочих.

Теперь мы понимаем, что так называемое первоначальное накопление капитала, является историческим процессом отделения производителя от средств производства. Он называется «первоначальным», так как образует предысторию капитала и соответствующего ему способа производства.

Здесь необходимо заметить тем, кто считает что всё это происходило «само собой» и «так получилось». Капитализм, как хищное животное, разрушает и уничтожает всё ради единственного смысла его существования — прибыли. Именно поэтому крестьян лишали их земель, которые принадлежали им исконно. Именно поэтому никого не волновало, что цеха и цеховики разоряются не выдерживая конкуренции с фабриками. Правительство, парламент и капиталисты, которые входили и в правительство и а парламент, выпускали законы которые способствовали разрушению феодального общества. Это зачастую были жестокие и кровавые законы. Мы покажем всю абсурдность утверждения что всё это происходило «само собой» и «так получилось» на конкретных примерах. Но эти примеры мы вместе с Карлом Генриховичем рассмотрим ниже.

Экономическая структура капиталистического общества была создана из элементов разложившейся экономической структуры феодального общества.

Капиталистические сказочники рассматривают только одну сторону исторического процесса, который превращает производителей в наёмных рабочих. Они рассказывают об освобождении от феодальных повинностей и цехового принуждения. Но они «скромно» умалчивают что освобождаемые лишь тогда становятся продавцами самих себя, когда у них отняты все их средства производства и все гарантии существования, которые ранее обеспечивали старинные феодальные устои общества. И история этой их экспроприации вписана в летописи человечества пламенеющим языком крови и огня.