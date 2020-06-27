FAZ – Турция разочарована — её курорты защищены от вируса, но немцы всё равно не едут

27.06.2020, 16:35, Новости дня

Власти Турции разочарованы тем, что Германия и ряд других стран продолжают считать её опасным местом для путешествий из-за риска заражения коронавирусом, пишет Frankfurter Allgemeine. В туристической отрасли Турции принимаются все меры для защиты отдыхающих от инфекции, но иностранных гостей на местных курортах по-прежнему практически нет.

Гостиничный бассейн почти полностью находится в их распоряжении. Там, где обычно роятся туристы, в турецкой Анталье до сих пор царит зияющая пустота. Никому не приходится бороться за лежаки ни в отеле, ни на пляже. Магазины пока даже не открываются. Пандемия коронавируса больно ударила по предпринимательской деятельности в Турции. При этом отрасль изо всех сил старается избавить посетителей от страха.

ДЕНИЗ КАЙЯ, турист из Турции: Мы уже простились с мыслями о летнем отдыхе в этом году. А потом объявление о принимаемых мерах нас успокоило. Мы приехали на пару дней, просто на пробу. И вот мы уже неделю в этом отеле.

Гости должны соблюдать социальную дистанцию, дезинфицирующие средства всегда наготове, персонал носит маски, а все комнаты скрупулёзно дезинфицируются. Министерство туризма разработало собственную концепцию безопасности. Отели и рестораны могут получить специальный сертификат, если они выполнят 132 критерия. В аэропорту Антальи регистрируется температура пассажиров. Оборудован центр тестирования на коронавирус.

Турция — наилучшим образом подготовленная страна, утверждают власти. Тот факт, что Германия, как и некоторые другие страны, продолжает считать Турцию регионом с риском заражения коронавирусом, здесь наталкивается на непонимание.

МЕВЛЮТ ЧАВУШОГЛУ, министр иностранных дел Турции: Мы разочарованы тем, что некоторые страны расширили свои предупреждения для путешествующих, включив в них Турцию, или внесли Турцию в список потенциально опасных мест для поездки. Для этого нет никаких объективных или научных причин. Турция сумела защитить себя в борьбе против COVID-19.

В 2019 году в Турцию приехали 50 миллионов иностранных туристов. Почти треть из них прибывала самолётами в Анталью. В этом году местный аэропорт, по состоянию на текущий момент, зафиксировал в общей сложности всего лишь миллион пассажиров.

Дата публикации 24 июня 2020 года.