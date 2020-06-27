Bugatti выпустит гиперкар Chiron в кузове родстер

27.06.2020, 16:30, Новости дня

Французский премиальный бренд Bugatti намерен выпустить в продажу усовершенствованную версию гиперкара Chiron в виде родстера.

Вместе с тем автомобиль выпустят в единственном экземпляре, что существенно отразится на его рыночной стоимости. Напомним, первый выход Bugatti Veyron Grand Sport состоялся порядка 14 лет назад, тогда как теперь автомобиль получит съемную крышу. Приобрести редкий экземпляр возможно по цене более 9 миллионов евро. Кроме того, разработчики пока умалчивают какие-либо подробности о данной новинке.

Некоторые специалисты прогнозируют, что новая модель сможет продемонстрировать и ряд других существенных отличий, которые не свойственны ранее выпущенным модификациям гиперкара Bugatti Veyron.