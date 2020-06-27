 

Голливуд снимет медицинскую драму о начале эпидемии коронавируса в Китае

27.06.2020, 16:30, Разное

Американские СМИ рассказали о том, что голливудская компания SK Global Entertainment начала производство фильма, посвященного распространению коронавируса в Китае. В частности, в основу сюжета лягут события, произошедшие в первые недели вспышки болезни с этой стране.
Как заявил сценарист киноленты Чарльз Рэндолф, стилистически фильм будет не триллером об эпидемии, а медицинской драмой. Причем, по словам киноэксперта, в планах создателей присутствует стремление придать материалу максимальную реалистичность. Для этого SK Global Entertainment планирует получить от руководства Поднебесной разрешение на съемки в КНР. Впрочем, организаторы не исключают возможных предстоящих сложностей в достижении компромисса с властями Китая.

Кинокомпания пока держит в тайне информацию о том, какая сумма материальных вложений потребуется для реализации их творческих планов. Об этом сообщает интернет-издание Инфореактор.



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