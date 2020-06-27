Оператор ГТС Украины принял меры в связи с наводнением в стране

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27.06.2020, 16:30, Новости дня

Украинский «Оператор газотранспортной системы» принял меры на случай возникновения чрезвычайной ситуации по транспортировке газа из-за наводнения на западе страны, сообщил глава компании Сергей Макогон.

«Оператор ГТС Украины» перешел на особый режим работы из-за наводнения в западных областях Украины. Для быстрого принятия мер и обеспечения бесперебойного газоснабжения украинских и европейских потребителей мы определили все потенциально опасные зоны и разработали меры локализации в случае чрезвычайных ситуаций, а также сценарии переключения газовых потоков», – сообщил Макогон в своем Facebook.

Он пояснил, что проводится постоянный мониторинг уровня воды и состояния опор в местах пересечения газопроводами рек. Мобилизованы технические службы и ремонтные бригады, также подготовлено ремонтное оборудование.

Поставки газа из РФ проходят без осложнений, сказал глава компании.

Напомним, из-за дождей и порывов ветра без электроэнергии остались 120 населенных пунктов в шести областях Украины.

В понедельник МВД Украины ввело чрезвычайные меры безопасности в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области.

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что разрушено более 8 тыс. зданий, дороги, дамбы, несколько старых мостов.



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