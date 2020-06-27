В РФ подорожали кроссоверы Haval F7 и F7x

27.06.2020, 16:30, Новости дня

Известный бренд Haval существенно модернизировал паркетник Haval F7 для рынка России.

Вместе с тем усовершенствованный экземпляр окажется крайне привлекательным, тогда как воспользоваться обновлением могут только клиенты на топовые комплектации машин. Отличительные черты выражены в форме решетки радиатора, хромированных вставках на кузове. В салоне применили улучшенную приборную панель, а также современный мультимедийный центр.

Однако нужно учитывать, что за предусмотренный рестайлинг придется доплатить порядка 20 тысяч рублей. В компании пока не комментируют данные изменения прайса, тогда как в ближайшее время может состояться официальный анонс улучшенного кроссовера Haval F7.