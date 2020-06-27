 

Актер из «Гриффинов» отказался озвучивать персонажа из-за цвета кожи

27.06.2020, 16:30, Разное

Актер мультсериала «Гриффины» озвучивавший одного из персонажей, отказался работать дальше в проекте. Со слов Майка Генри, «голоса» героя картины Кливленда Брауна, причиной такого решения стал цвет его кожи.
Мистер Браун из анимационного сериала является афроамериканцем, тогда как Майк Генри принадлежит к белой расе. Согласно сценарию, главный герой, Питер Гриффин, живет по соседству с семьей Браунов и дружит с ними.

Также Кливленд Браун получил собственную главную роль в анимационной ленте «Шоу Кливленда», выпускающемся с 2009 года. Впрочем, после четырех лет существования, в 2013 году, из-за нерентабельности и невысоких рейтингов проект был закрыт. Следует отметить, что озвучивал Генри своего мультипликационного персонажа порядка 20 лет, с 1999 года.

Интересно, что аналогичный шаг ранее предпринял другой американский артист, Хэнк Азария, чьим голосом говорил один из героев-афроамериканцев в мультсериале «Симпсоны». Причем отказался от участия в шоу он еще до волнений в США, начавшихся 26 мая и связанных со смертью Джорджа Флойда. Как сообщают СМИ, аргументом стало нежелание Азарии выставлять людей иного цвета кожи в насмешливом ракурсе, что же касается Майка Генри, то здесь ситуация пока не ясна до конца.



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