Учёные: Доброжелательность к людям почти наполовину зависит от наследственности

27.06.2020, 16:17, Разное

Американские учёные в рамках научного исследования выяснили, что доброжелательность к людям практически наполовину зависит от наследственности. В эксперименте приняли участие 464 пары близнецов.

Сотрудники Аризонского университета (США) в своей работе акцентировали внимание на близнецовом методе. Для участия в исследовании пригласили 229 пар монозиготных близнецов (имеющих 100% общих генов) и 235 пар дизиготных (50%). Для оценки влияния генетики и факторов среды на способность с добротой относиться к другим людям, использовали два опросника: как респонденты отдают тепло окружающим (10 утверждений) и как его принимают (6 вопросов).

По результатам исследования профессор Кори Флойд и его коллеги резюмировали, что наследственность в 45% случаев влияет на хорошее отношение к людям, а 55% составляют индивидуальные причины. Также было отмечено, что «генетическим» дружелюбием могли похвастаться женщины: они могут отдавать окружающим 48% своего тепла, а принимают 42 процента, мужчины оказались более прозаичными: генетика в плане доброжелательности на них не действует.